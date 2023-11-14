Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki 03 DC 413 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A., yönetimindeki 51 ACY 218 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Ö.K., ile M.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR