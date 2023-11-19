Afyonkarahisar'da Otomobil Kamyonete Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Susuz rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 43 ACY 426 plakalı araç, sürücüsü T.C.İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle S.İ., kontrolündeki 03 KT 963 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç zar zor durabildi. Kazada sürücü T.C.İ, ve yanında yolcu olarak bulunan S.K, yaralandı. Yaralılar kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR