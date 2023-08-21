Afyonkarahisar'da Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, olayda motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Olay, kent merkezi Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T., yönetimindeki 03 AEA 371 plakalı motosiklete cadde dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Kazada motosikletten düşen F.T. ve yanında bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR