Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet in çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Çetinkaya Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.D, yönetimindeki 11 TA 747 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.Y, kontrolündeki 03 YA 650 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, kontrolü sağlanamayan otomobil güçlükle durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Y, yanında yolcu olan Ş.K, ve otomobil sürücüsü K.D, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR