Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., idaresindeki 42 U 3226 plakalı otomobil, yolda karşı şeride geçmeye çalışan E.S., yönetimindeki 23 FF 712 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada sürücü S.Y. ile Z.Y., S.Y. ve K.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR