Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dereçine beldesi Kavaklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.I. yönetimindeki 15 AC 456 plakalı otomobil ile M.B. kontrolündeki 03 ABA 536 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü R.I., ile yanında yolcu olarak bulunan D.I., T.T.I., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR