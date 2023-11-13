Afyonkarahisar'da Otomobil Duvara Çarptı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar' da sürüklenen otomobil duvara çarparak devrildi. Kazada 1' i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Bayramgazi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 AN 138 plakalı otomobil sürücüsü Ö.B.L. (27) henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan otomobil sürüklenerek duvara çarptı. Kazada, araçta bulunan 6 yaşındaki İ.F.K., İ.L. (74), E.L. (72), C.A. (47), N.L. (42) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR