Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.A, (63) idaresindeki 06 YA 6827 plakalı otomobil, Karakaya mevkiinde H.K'nin (21) kullandığı 63 VK 555 otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil