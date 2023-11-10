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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.