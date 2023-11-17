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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.