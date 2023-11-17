Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.O, (33) idaresindeki 42 ANL 64 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Gazlıgöl beldesi kavşağında İ.D'nin. (36) kullandığı 16 ST 175 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.O. araçlardaki M.T, (61) Ş.T, (60) M.T. (39) ve S.D. (31) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil