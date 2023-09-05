Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.