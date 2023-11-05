Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı

 - Güncelleme:

Otomobil Haberleri

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

M.K. (36) idaresindeki 42 AKM 240 plakalı otomobil, Karakuyu köyü yakınlarında Y.N.Y'nin kullandığı (74) 32 PA 998 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Otomobil

Dinar Devlet Hastanesi Karahisar AKM Jandarma Otomobil Sağlık Haberler

title