Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
M.K. (36) idaresindeki 42 AKM 240 plakalı otomobil, Karakuyu köyü yakınlarında Y.N.Y'nin kullandığı (74) 32 PA 998 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil