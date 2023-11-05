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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 4'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.