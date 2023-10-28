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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 1 Çocuk, 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.