Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 1 Çocuk, 5 Kişi Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.
S.Ç, (49) idaresindeki 34 SRY 15 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinhisar köyü yakınlarında A.Ç'nin (25) kullandığı 03 AB 279 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.Ç, (48) A.Y. (32) ile K.A.Ç. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil