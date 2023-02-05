Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil edildi mi? Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil mi?

Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Afyonkarahisar Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil edildi mi? Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde 6 Şubat'ta bir gün süre ile eğitime ara verildiği kaydedildi. Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

6 ŞUBAT PAZARTESİ AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Afyonkarahisar'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.