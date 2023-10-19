Afyonkarahisar'da muhtarlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da Dinar ve Evciler ilçelerinde görev yapan muhtarlara 'erken yaşta ve zorla evlilik ile aile içi şiddet, kadına şiddetle mücadele' eğitimi verildi. Eğitimde, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele ile aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Afyonkarahisar'da mahalle ve köy muhtarına 'erken yaşta ve zorla evlilik ile aile içi şiddet, kadına şiddetle mücadele' eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Dinar ve Evciler ilçelerinde görev yapan muhtarlara yönelik gerçekleştirildi. Eğitim Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. Verilen eğitim çerçevesinde eğitime katılan muhtarlara 'erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele ile aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi' konusunda bilgilendirmeler yapılarak, bu konudaki mücadelenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR