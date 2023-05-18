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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yapması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yapması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,M.Ö., idaresindeki 34 LY 1441 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsü M.Ö. L.B., F.İ., G.İ. ve T.Y.'yi ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Karahisar Tragger Serban Otomobil Haberler

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