Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Araça Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar' da kontrolden çıkan otomobil, araca çarptı. 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 LT 144 plakalı otomobil sürücüsü A.G. direksiyon hakimiyetini kaybederek, M.U. kontrolündeki 07 UT 301 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç güçlükle durabildi. Kazada sürücü A.G ve aynı araçta yolcu olarak bulunan M.G., F.G., yaralandı. Yaralılar kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı - AFYONKARAHİSAR