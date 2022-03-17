Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı - Haberler

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Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Genel
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Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı 1 hafta aradan sonra kar yağışı tekrar başladı Afyonkarahisar'da bir hafta aradan sonra tekrar kar yağışı akşam saatlerinde başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

1 hafta aradan sonra kar yağışı tekrar başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir hafta aradan sonra tekrar kar yağışı akşam saatlerinde başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte bugün akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Yaklaşık 1 haftadır kar yağışına ara verilen kentte, akşam saatlerinde yağışlar yeniden başladı. Mart ayının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar'da vatandaşlar karlı bir güne uyandı.

Meteoroloji tarafından sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Kar yağışının yarına kadar devam edeceği kentte hafta sonunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

Afyonkarahisar'da kar yağışı yeniden başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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