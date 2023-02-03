Afyonkarahisar'da kar yağışı ulaşımda olumsuzlara neden oldu Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı ulaşımda olumsuzlara neden oldu

Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağışın ardından ulaşımda olumsuzluklar yaşanırken, yağışla birlikte Afyonkarahisar'ı, Antalya, Denizli ve Isparta'ya bağlayan karayolunda aksamalar meydana geldi. Sinanpaşa ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı mevkinde kayan tırlardan dolayı karayolu yaklaşık yarım saat trafiği kapalı kaldı. Kayan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ise yol tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda sadece hususi araçlar ile ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler karayolunun açık kalması için yoğun bir şekilde küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik polisleri ise araç trafiğini düzenlemek için çaba sarf etti. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, gitmelerine izin verilmeyen tırların sürücüleri ise çaresizce yolun kendilerine açılmasını beklemeye başladı.