Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Genel Haberleri
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şuhut'un Bozan köyü, ve ilçenin yüksek kesimleri ile Şuhut-Afyonkarahisar yolu karla kaplandı. Uzun süredir beklenen kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel