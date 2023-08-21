Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarında meydanda geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., yönetimindeki 16 ATL 11 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen C.D.'nin kullandığı 03 AAP 176 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Z.D. ve N.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR