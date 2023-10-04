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Afyonkarahisar'da kadınlara 'Afet Bilinci' eğitimi verildi

Kadın Haberleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadınlara 'Afet Bilinci' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde, afetlerle ilgili detaylı bilgiler ve alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kadınlara 'Afet Bilinci' konulu eğitim verildi.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sandıklı Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri tarafından verildi. Sandıklı Kadın Kültür Evinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasında kadınlara afetlerle ilgili detaylı bilgiler verilerek, özellikle afetleler ilgili alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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