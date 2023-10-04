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Afyonkarahisar'da kadınlara 'Afet Bilinci' eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadınlara 'Afet Bilinci' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde, afetlerle ilgili detaylı bilgiler ve alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.