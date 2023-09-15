Afyonkarahisar'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarında kadına yönelik şiddet konusunda vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıttı.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler semt pazarında kadına yönelik şiddet konusunda vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıttı.

Kurum personelleri 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı' çerçevesinde etkinliklerine devam ediyor. Ekipler bu çerçevede kent merkezinde kurulan semt pazarında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıp, afişler asarak farkındalık çalışması yaptı. - AFYONKARAHİSAR