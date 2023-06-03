Afyonkarahisar'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. İki araçtan biri şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
N.P, (47) idaresindeki 48 DH 006 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Karahisar Tüneli yakınlarında G.S'nin (37) kullandığı 03 AC 143 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobillerden birinin şarampole devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki T.P, (50) N.S. (41) ile Ö.F.S. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Otomobil