Afyonkarahisar'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. İki araçtan biri şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.