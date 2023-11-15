Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., yönetimindeki 03 F 0099 plakalı hafif ticari araç ile E.A., idaresindeki 32 LD 391 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri şarampole girerek durabilirken, kazada sürücülerden E.A. ile N.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR