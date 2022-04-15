Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı - Haberler

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Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Genel
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Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı Afyonkarahisar'da şehit ve gazi derneği üyeleri gazi timi kurdu Afyonkarahisar'da vefat eden 66 yaşındaki malul gazi Jandarma Er Şemsettin Atacan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği...

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Afyonkarahisar'da şehit ve gazi derneği üyeleri gazi timi kurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da vefat eden 66 yaşındaki malul gazi Jandarma Er Şemsettin Atacan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri tarafından kurulan 'gazi timi' üyelerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 1981 yılında yaralanan Atacan, 64 yaşında tedavi gördüğü özel bir hastanede akciğer kanserine yeni düşerek hayatını kaybetti. Atacan'ın Türk bayrağına sarılı naşı askeri törenle hastaneden alınarak Paşa Camiine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Atacan'ın naşı askeri kıyafet giren gazilerden oluşan timin omuzlarında cenaze aracına konularak namaz için Bayat ilçesine yolcu edildi. Atacan burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden malul gazi, gazi timinin omuzlarında son yolculuğa uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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