Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

AFYONKARAHİSAR - Berat Gecesi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen program ile huşu içinde geçerken, cemaat ellerini şükür ve af dilemek için semaya açtı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Berat Kandili Türkiye'nin dört bir yerinde idrak edilirken, Şuhut ilçesinde de Büyük Camide program yapıldı. Camileri tıklım tıklım dolduran Şuhutlu vatandaşların bazıları camilerde yer bulamayınca avlularda ibadet etti. Büyük Camide din adamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından ilahilerle devam etti. Program esnasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşayarak ağladıkları gözlemlendi. Program sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.