Afyonkarahisar'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Yavuz köyü yakınlarında meydana geldi. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gele 112 Acil servis ambulansı ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yavuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., yönetimindeki 03 ABG 725 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Z.Ç. ve F.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gele 112 Acil servis ambulansı ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR