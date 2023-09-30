Afyonkarahisar'da 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali Başladı

Afyonkarahisar'ın lezzet ve turizm zenginliğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanında, Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lezzetler de sergilendi. Festival, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi.

Afyonkarahisar, gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazır. 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında zengin bir programla açıldı.

Festivalin açılış töreni, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Kortej yürüyüşüyle başlayan törende, festival ateşi de coşkuyla yakıldı.

Afyonkarahisar'ın lezzet ve turizm zenginliğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanında, Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lezzetler de sergilendi. Festival, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi.

Afyonkarahisar'ın lezzet ve turizm zenginliğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival alanında, Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen lezzetler de sergilendi. Festival, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi.

Festivalin açılış törenine, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan yerli ve yabancı şefler, gurmeler, medya temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, festivalin var olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Zeybek de festivalin Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında, Afyonkarahisar'ın lezzetli yemekleri, yöresel ürünleri ve kültürel zenginlikleri tanıtılıyor. Et yemeklerinden hamur işlerine, ev yemeklerinden sokak lezzetlerine kadar birçok çeşit festival alanında misafirlere sunuluyor.

Ayrıca, yerli ve yabancı şeflerin gösterileri, gastronomi profesyonellerinin söyleşileri, ünlü gurmelerin tavsiyeleri ve eğlenceli etkinlikler de festivalde yer alıyor.

Festival, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, birçok paydaş kurumun katkılarıyla düzenleniyor.

Festival alanında, Afyonkarahisar ve çeşitli illerden 100'den fazla yeme içme sektöründe bulunan firma stant açarak, yöresel yemekleri ziyaretçilere tadım yaptırıyor.

Festival alanında gezilen stantlarda, Afyonkarahisar'ın meşhur kaymağından sucuğuna, mantısından lokumuna kadar birçok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival, hem Afyonkarahisar'ın hem de Türkiye'nin gastronomik mirasını korumak ve geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor 5. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali, 1 Ekim Pazar günü sona erecek.