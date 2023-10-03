Afyonkarahisar'da 237 araç sürücüsüne 405 bin 581 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin tarafından yapılan denetimde 237 araç sürücüsüne 405 bin 581 TL para cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerinin tarafından yapılan denetimde 237 araç sürücüsüne 405 bin 581 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından meydana gelebilecek kazaları önlemek için araç ve motosiklet denetimi yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde iki bin 737 araç denetlendi.

Denetim çerçevesinde 82 sürücüye hız sınırını aşmak, 28 kişiye kask kullanmamak, 26 kişiye muayenesiz araç kullanma ve 101 araca diğer trafik kuralların uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 237 araca 405 bin 581 TL para cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR