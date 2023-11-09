Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, kent merkezi Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y., idaresindeki 03 ACG 923 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.G., yönetimindeki 03 PL 954 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR