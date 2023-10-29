Afyonkarahisar'da 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisinin çocuk olduğu bildirildi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B. (57) idaresindeki 45 S 4436 plakalı otomobil, T.Y'nin (39) kullandığı 42 CCG 14 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ş.B. (62) E.Y. (42) Ö.H.Y. (8) ile İ.T.Y. (6) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil servis ekipler tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR