Afyonkarahisar Belediyesi Üreten Kadınları Destekliyor

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen ve ev kadınları tarafından üretilen el işi ve gıda ürünlerinin satışının yapıldığı 'Marifetli Hanımlar Pazarı' açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan, üreten kadınların yanlarında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan, belediye olarak her daim üreten kadınların yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen ve ev kadınları tarafından üretilen el işi ve gıda ürünlerinin satışının yapıldığı "Marifetli Hanımlar Pazarı" açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde pazar bu yıl bu yıl altıncı defa hizmet vermeye başladı. Programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Marifetli Hanımlar Pazarı'nın kurulmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

Üretim yapan kadınların her daim yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ise "Belediye olarak her daim üreten hanımefendilerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sadece Zafer Meydanı'nda değil, şehrimizin birçok noktasında ürettikleri ürünleri sergilemek isteyen herkese kolaylık sağlıyoruz. Yeter ki üretime, yeter ki aile bütçelerine katkıda bulunsunlar. Afyonumuzun değerlerini ön plana çıkarmak birinci vazifemiz" dedi.

Açılış programına katılan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaaşı ise açılan pazarın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR