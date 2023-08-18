Afyonkarahisar Belediyesi Saraydüzü Kamp Merkezi'ni Hızla Tamamlıyor

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Saraydüzü'nde yaptırılan kamp merkezinde çalışmalar hızla sürüyor. Bungalov evlerin tamamlandığı projede çevre düzenlemesi ve yol gibi çalışmalar ise devam ediyor. Spor şehri Afyonkarahisar her yıl yüzlerce spor kulübünü kentte ağırlarken bu yatırım ile birlikte sporcular doğa ile iç içe bir ortamda antrenman çalışmalarını yapabilecek. Sosyal hayata da katkı sunacak proje aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerin konaklayabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir yer olacak.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Saraydüzü'nde yaptırılan kamp merkezinde çalışmalar hızla sürüyor.

Bungalov evlerin tamamlandığı projede çevre düzenlemesi ve yol gibi çalışmalar ise devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi, 500 bin metrekare alan üzerine Türkiye'nin nadir kros ve kondisyon merkezi haline gelecek Saraydüzü Kamp Merkezini Afyonkarahisar'a kazandırıyor. Gözlem kulesi, kır kahvesi, çocuk oyun alanları, yöresel ürünler satış yeri, otopark, spor salonu, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, 30 bungalov ev, kamelya, ibadethane, kır lokantaları ve kır kahvesi gibi üniteler yer alacak. Spor şehri Afyonkarahisar her yıl yüzlerce spor kulübünü kentte ağırlarken bu yatırım ile birlikte sporcular doğa ile iç içe bir ortamda antrenman çalışmalarını yapabilecek. Sosyal hayata da katkı sunacak proje aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerin konaklayabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir yer olacak. - AFYONKARAHİSAR