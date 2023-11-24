Afyonkarahisar Belediyesi'nden Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Vergisi Ödeme Hatırlatması

Afyonkarahisar Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu. Vatandaşlar, ödemelerini belediye veznesi veya web sayfası üzerinden yapabilecekler.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceği belirtildi.

Konu ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların uyarıyı dikkate almalarının menfaatlerine olacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek.

Yapılan açıklamada, 2023 yılına ilişkin söz konusu vergilerin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Perşembe gününe kadar yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız vergi yükümlülerimiz mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini belediyemiz vezneleri ile https://tahsilat.afyon.bel.tr/ web sayfamız üzerinden yapabileceklerdir." - AFYONKARAHİSAR