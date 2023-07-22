2019 Afyonkarahisar yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Afyonkarahisar belediyesi hangi parti? Afyonkarahisar belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor?

CHP'den Burhanettin Çoban; AK Parti'den Mehmet Zeybek; İyi Parti'den Ali Çetinbaş'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği 2019 Afyonkarahisar yerel seçimlerinde yer alan diğer bir aday ise Saadet Partisi'nden Ayhan Yılmaz oldu. Peki, Afyonkarahisar belediyesi hangi parti? Afyonkarahisar belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor?

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Belediye başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Mehmet Zeybek yüzde 57,23 oyla kazanarak, yüzde 38,88 oy alan CHP'nin adayı Çoban'ı geride bıraktı. Mart 2019 Afyonkarahisar seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Belediye meclisi seçimlerinin sonuçlarına göre, AK Parti meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazandı. CHP ve müttefiki İYİ Parti, sandalye kazandı ancak çoğunluğu sağlayamadı.