Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri tarafından 'kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele' eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından '25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü' çerçevesinde İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konulu eğitimler verildi. Eğitimde kadına yönelik şiddetin önlenmesinin çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirdiği, gençlerde bu bilincin oluşmasından ve şiddet mağdurlarının korunmasından bahsedildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR