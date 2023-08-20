Afyon'da deprem mi oldu ve Afyonkarahisar'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika güncel depremler listesi araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Afyonkarahisar'da deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Afyon'da deprem mi oldu? Afyonkarahisar kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika Afyon'da deprem!

Afyonkarahisar'da deprem mi oldu sıklıkla araştırılıyor. Afyonkarahisar depremi mi oldu ve Afyonkarahisar depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Afyonkarahisar depremi mi oldu ve Afyonkarahisar kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Afyonkarahisar depremi mi oldu? Afyonkarahisar açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 20 Ağustos güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

AFYONKARAHİSAR DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Afyon'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Afyon 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.