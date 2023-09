After Life yeni sezon ne zaman? After Life bitti mi, final mi yaptı? After Life 4. sezon var mı?

Netflix'in popüler dizisi After Life'ın yeni sezonu hakkında merak edilenler sürüyor. İzleyiciler, After Life'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, After Life 3. sezon ne zaman? After Life bitti mi, final mi yaptı? After Life 4. sezon var mı? İşte detaylar...

After Life yeni sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kara mizah türündeki Netflix dizisi After Life'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Ricky Gervais yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı After Life 4.sezon var mı, 4.sezon yayınlanacak mı araştırılmaktadır.

AFTER LİFE KONUSU NE?

Kurgusal bir kasaba olan Tambury'de geçen "After Life", karısının meme kanserinden ölmesinin ardından hayatı altüst olan gazete yazarı Tony Johnson'ı takip ediyor. İntihar etmeyi düşünür, ancak bunun yerine hayatını, diğer insanların nasıl hissettiğine bakmaksızın istediği her şeyi söyleyerek ve yaparak karısının ölümü için dünyayı cezalandırarak geçirmeye karar verir. Bunu "süper gücü" olarak görse de, çevresindeki herkes ona acıyıp onu daha iyi bir insan yapmaya çalışınca planı suya düşer.

AFTER LİFE YENİ SEZON NE ZAMAN?

AFTER LİFE BİTTİ Mİ, 4. SEZON YOK MU?

Netflix'in sevilen dizisi After Life, 14 Ocak 2022 tarihinde 3. sezon ile final yapmıştır.