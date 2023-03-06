Ağız yaraları birçok insanda görülür. Aft olarak bilinen ağızda veya dilde oluşan yaraların tedavisi nasıl olduğu araştırılıyor. Aft nasıl geçer ve dilde, ağızda aft nasıl tedavi edilir merak ediliyor. Ağız içi aft neden çıkar, kaç günde geçer ve ağız yarasını en çabuk ne geçirir soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Aft nasıl geçer? Dilde, ağızda aft nasıl tedavi edilir? Ağız içi aft neden çıkar, kaç günde geçer?

Aft, bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve B12 vitaminin eksik alındığı dönemlerde daha çok çıkar. Aft nasıl geçer ve dilde, ağızda aft nasıl tedavi edilir araştırılıyor. Ağız içi aft neden çıkar, kaç günde geçer ve ağız yarasını en çabuk ne geçirir soruları merak ediliyor. Aft nasıl geçer? Dilde, ağızda aft nasıl tedavi edilir? Ağız içi aft neden çıkar, kaç günde geçer? Detaylar haberimizdedir…

ÇOCUKLARDA AFT ÇIKMASININ ANA NEDENLERİ NELERDİR?

1- Yetersiz beslenme: Çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere oranla henüz gelişme seviyesindedir. Bu nedenle birçok farklı etken başta aft olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Yetersiz beslenmenin yanı sıra fast-food ağırlıklı tüketim alışkanlığı, kola gibi asit içeren içeceklerin sıklıkla tüketilmesi de ağız yaralarında önemli rol oynuyor.

2- Grip ve nezle gibi hastalıklar: Kış aylarında grip ve nezle olan çocuklarda metabolizma yavaşlar ve bağışıklık sistemi fire verir. Böyle durumlarda en çok etkilenen bölgelerin başında ağız ve çevresi geliyor. İyileşme sürecine giren çocuklarda ağız yaraları da kendiliğinden iyileşebilir.

3- Düzensiz uyku: Sağlıklı bir uyku düzeni, vücudun tüm sistemlerinin çok daha işler bir şekilde çalışmasını mümkün kılıyor. Geceleri saat 10 ile 2 arasında uykuda olan çocuklar gelişimlerini çok daha hızlı tamamlarlar. Bununla birlikte aft gibi ağız yaraları da çok ender görülür.

YETİŞKİNLERDE AĞIZ YARALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

1- Behçet hastalığı: Behçet hastalığı, enfeksiyon düzeyi yüksek düzeyde olan bir doku hastalığıdır. Enfeksiyonun diğer bölümlere sıçraması son derece hızlı olabilir. Behçet hastalarının çoğunluğunda iltihaplı ağız yaraları çıkma ihtimali yüksektir.

2- Gıdalar: Sağlıksız ortamlarda hazırlanan gıdalar, aynı gün içerisinde birden çok ağız yarasının çıkmasına neden olabilir. İleri uçlu gıda zehirlenmelerinde de aynı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Son derece büyük bir sağlık krizine yol açabileceği için uzman yardımı şarttır.

3- Fiziksel travmalar: Yaşanan şiddetli kazalar ve bunların yol açtığı post-travmatik etkiler ağız yaralarına neden olabilir. Aynı zamanda görülen kabuslardan sonra da aft yaraları tek bir gecede tüm ağız bölgesini sarabilir.

ALERJİK REAKSİYONLARDA AĞIZ YARALARINA NEDEN OLUR MU?

Alerjisi olunan gıdaların tüketilmesi birçok farklı belirtinin kişiden kişiye değişmek üzere çıkmasına neden olabilir. Kızarıklıklar, şişlik ve cilt renginde değişiklikler yaygın olan semptomlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte özellikle bala ve polenlere karşı alerjisi olan kişilerde aft yaraları da çıkabilir.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER AFT YARALARINA NEDEN OLUR MU?

Görülen kabuslar neticesinde birçok kişinin ağızlarında irili ufaklı yaralar çıkabilir. Bu da psikolojik nedenlerin bu türden yaralara yol açabileceğinin en büyük kanıtıdır. Aşırı düzeyde stres altında kalan kişilerle depresyon ve kaygı belirtileri gösteren insanlarda aft çıkma riski yüksektir.

AFT YARALARI NASIL GEÇER?

1- Ada çayı ile gargara yapılmalı: Organik ada çayı kökleri demlenerek hazırlanır. Sıcaklığı geçtikten sonra yaraların olduğu iç kısımlara dökülerek gargara yapılır. Parmak vasıtasıyla ağzın dış kısmında yer alan yaralara da sürülebilir.

2- Asitli ve sıcak içeceklerden uzak durulmalı: Kola, çay ve kahve gibi içecekler ağız yaralarının şiddetli ağrılara yol açtığı dönemlerde tüketilmemelidir. Bu tür içecekler dişleri çürütmekte olduğu gibi, damaklar ve ağız içi yaraların ortaya çıkmasında etkin rol oynar.

3- Sumak ile gargara: Tıpkı ada çayında olduğu gibi sumak ile gargara yapmak da mümkündür. Aynı şekilde hazırlanır. Gargara yapıldıktan sonra hissedilen ağrılar büyük oranda azalır. Sumak, aynı zamanda iltihap riskini önler ve aftların daha da büyümesine engel olur.

Bunun dışında dişler günde üç kere fırçalanmalı, diş bakım ürünleri kullanılmalıdır.