Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul kaç yaşında, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir? - Haberler

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Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul kaç yaşında, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir?

Haberler.com - Gündem
Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul kaç yaşında, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir?

Habertürk kanalında yer alan programlarda moderatör olarak karşımıza çıkan Afşin Yurdakul hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Afşin Yurdakul kimdir? Afşin Yurdakul kaç yaşında, nereli?

Afşin Yurdakul kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isim olan Afşin Yurdakul kaç yaşında, nereli?

AFŞİN YURDAKUL KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini ABD'de Columbia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Televizyonculuk ve Uluslararası Habercilik bölümünde tamamladı. Mezuniyetinin ardından CBS, Al Jazeera ve SkyNews kanallarında çalıştı. Bunun yanı sıra yabancı dergilerde editörlük yaptı.

1982 yılında dünyaya gelen sunucu Afşin Yurdakul, üniversite eğitimini Columbia Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Televizyonculuk ve Uluslararası Habercilik bölümünden mezun olarak tamamladı.

Mezuniyetinin ardından CBS, Al Jazeera ve SkyNews kanallarında görev aldı. Bunun yanı sıra yabancı dergilerde İngilizce olarak çeşitli yazılar kaleme aldı.

Afşin Yurdakul kimdir, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir?

Türkiye'de ilk olarak Ntv kanalında görev alan Yurdakul, burada iki yıl burada çalıştıktan sonra Habertürk'e geçiş yaptı. 2013 yılından bu yana Habertürk ekranlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk olarak "Eksen" programıyla karşımıza çıktı, burada kazandığı tecrübenin ardından ise "Nedir Ne Değildir" ve "Habertürk Manşet" programlarının sunuculuğunu yaparak kalitesini ispatlamış oldu.

2018 yılında büyük bir başarı gösterdi ve Gazetecilik Vakfı'nın ilk kez Türk gazeteciler için açmış olduğu Robert L. Long bursunu kazandı. 27 gazeteciyle birlikte 1 yıl boyunca Harvard Üniversitesi'nde Suriye'deki insanı kriz ile ilgili çalışmalarda bulundu.

Afşin Yurdakul kimdir, nereli? Afşin Yurdakul'un eşi, babası kimdir? Afşin Yurdakul'un mesleği nedir?

Gösterdiği başarı ve Amerika'da yapmış olduğu çalışmaların ardından tekrar Habertürk ekranlarına geri döndü ve görevinin başına geçti.

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Yorumlar (8)

İzzet Akın:

Başarılarını tebrik ediyorum, program sunuculuğunu, yönetsel performansınızı.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Banu Öztürk:

Çok güzel bir yüz ekran yüzü!çok tatlı

Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
Özgür:

Tek kelimeyle mükemmel çokda yakışıyor ekranlara

Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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