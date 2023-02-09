Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Afşin ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Afşin nerede? Afşin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Afşin hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merak edildi. Peki, Afşin nerede? Afşin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Afşin hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

AFŞİN NEREDE?

Kahramanmaraş'ta yer alan Afşin, il merkezinin 162 km. kuzey doğusunda yer alır.

Nüfus: 80.980

Yüzölçümü: 1.387 km² (535 mil²)

AFŞİN NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Afşin'in nüfusu 80.980'dir.

AFŞİN HANGİ İLE BAĞLI?

Afşin, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir. 1572 tarihinde Osmanlı Devleti egemenliğine giren Efsus, 02.08.1944 gün ve 4642 sayılı kanunla 1944 yılında ilçe merkezi olmuş ve Afşin adını almıştır. Merkez, belde ve köyleriyle birlikte ilçenin nüfusu 2020 TÜİK verilerine göre 80.980'dir. Türkiye'nin en büyük termik santral kompleksi olan Afşin-Elbistan Termik Santrali Afşin'in Çoğulhan kasabasındadır. Bu santral Afşin ilçe sınırları içindedir. Fakat santralde işletilen kömürlerin bulunduğu havzalar Elbistan ilçesi sınırlarındadır.

Yedi Uyurlar olarak da bilinen Eshab-l Kehf (Ashâb-ı Kehf) mağarasının ilçede olduğu iddia edilmektedir.

Türkiye'nin önemli ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif (Şerif Çırık), Aşık Yener (Hacı Yener), Aşık Mahsudi (Osman Dağlı) Aşık Erfani (Serkan Açıkgöz) ve şair Hayati Vasfi Taşyürek bu ilçede doğmuştur.

Afşin

Afşin, şehir merkezine yaklaşık 117 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. Elbistan ilçesine bağlı bir bucak iken 1944 senesinde ilçe statüsüne erişmiştir. Toplam nüfusu yaklaşık olarak 80.980'dir.

Karasal ve Akdeniz ikliminin aynı anda yaşandığı ilçede dünyanın en önemli bakır maden yatakları yer almaktadır. İlçe, üzerinde yer alan termik santral ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kültürel yapısı ile dikkat çekmektedir.

Eshab-ı Kehf Külliyesi, Dedebaba Türbesi, Hurman Kalesi, Kaşanlı Köyü ve Kaya Kabartması, ilçenin görülmeye değer tarihi yapıları arasında yer almaktadır.