Afşin'de ilk konutlar Kasım ayında teslim ediliyor

Afşin hızla normale dönüyor

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven :

"Kasım ayından itibaren konut tahsisleri başlayacak"

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kalıcı konutların inşaatı hızla devam ediyor. TOKİ çalışmalarını yerinde inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven kalıcı konutların Kasım ayı içerisinde depremzedelere tahsisinin yapılacağını söyledi.

TOKİ inşaatında gazetecilerle bir araya gelen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, depremler sonrası Afşin'in 2021 yılında bitirdiği imar planlaması sayesinde yer sorunu yaşamadan inşaat sürecine başlanıldığını, depremzedelere TOKİ konutlarının Kasım ayı içerisinde tahsisinin yapılacağını söyledi. Güven, "Depremden sonra ilçemizde şubat ayı içerisinde toplu konutların TOKİ tarafından temeli atıldı. Afşin'de toplu konutlar imarlı alanda yapılmaya başlandı. Belediyeye ait imarlı alanları TOKİ'yi devrettik. Bir an önce vatandaşımız kalıcı konutlara yerleşsin istedik. Bedelsiz devrettik. ve şu anda TOKİ'ler hızla yükseliyor. Burada bulunduğumuz alan yeni imar alanında otuz metrelik yol. Bizim Erçene'den başlayıp Gerger'e kadar devam eden yeni konut gelişim alanı önemli bağlantılarından bir tanesi. Yol bağlantısında kavşak çalışması da yapılacak. Bu yol aynı zamanda otuz metre. Toplu konutlara su temin edilecek ishale hattının döşeneceği yol. O yüzden toplu konutlar teslim edilmeden önce yol, su kanalizasyon gibi problemlerin çözülmesi için öncelikle açtığımız devasa yol" dedi.

Yeni yerleşim alanının tamamen hava kirliliğinden uzak olacağını belirten Güven, "Termik santralin zararlı etkilerinden uzak, diğer taraftan şehir yaşamını rahatlattığı geniş yollarla, bulvarlarla çevrili, sosyal donatı alanlarının her türlü sosyal donatı alanı bol bol bırakıldı. Yeşil alanların bol bol bırakıldığı, kamu ihtiyaçlarını karşılayacak alanların bırakıldığı bir alan. Bu alanda 2015'de başladığımız imar çalışmalarını 2021 yılında bitirdik. On sekiz çalışması dahil olmak üzere bitti. İmar parselleri oluştu. Dolayısıyla deprem sonrası aslında biz çok tedirgin olmadık. Koşturmadık. Yenişehir aramadık. Çünkü hazırdı. Yaklaşık iki ay önce de imar, inşaat faaliyetlerine başladık. Ruhsat vermeye başladık. Hafta içinde de çok katlı binaların deprem sonrası yeniden başlayan ruhsatlarından binaların inşallah birlikte temelini atacağız. Diğer taraftan az katlı konutlar, villalara, ruhsatları verdik. Onlar devam ediyor. TOKİ'lerle birlikte bu alan Afşin'in alternatif yerleşim alanı olacak. TOKİ yetkililerinin beyanatlarına göre söylüyorum; Kasım ayından itibaren inşallah konut tesisleri başlayacak. Bu bölgede üç bin altı yüz civar konut yapılıyor. Rezerv alanlarda TOKİ'ye ayrıldı. TOKİ yerinede dönüşüm şartlarına göre ne kadar konut yapacağına karar verecek. Genelde şöyle bir planlama yapıyor. Bunun da ihtiyacının yüzde ellisini hemen başlıyor. Gerisini yerine dönüşüm vesaire onlar netleştikten sonra kalan ihtiyaca kadar göre devam ediyor. Afşin'de Kasım, Aralık itibarıyla barınma sorununun önemli ölçüde çözüleceğini düşünüyoruz yeni konutların devreye girmesiyle birlikte. bu da bizi sevindiriyor. Biz hepimiz yarış halindeyiz tüm belediyeler. Erken normalleşme, erken kalıcı konutlara yerleşme konusu bizim önde olduğumuz alanlardan bir tanesi bu" diye konuştu.