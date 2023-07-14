Afrika sıcakları hakkında yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki aylarda etkisini artırarak rekor sıcaklıklara sebep olacak. İstanbul ve çevresi en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Peki, Afrika sıcakları ne zaman gelecek 2023? Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

Meteoroloji tarafından sıcaklık uyarıları gerçekleştirilirken birçok kişi tarafından konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Afrika sıcakları da sıcaklıklar hakkında en çok merak edilenler arasında bulunuyor. "El Nino" olarak bilinen Afrika sıcakları, sıcak havanın etkisini göstermesi ile birlikte gündemdeki yerini alıyor. Peki, Afrika sıcakları ne zaman gelecek 2023? Afrika sıcakları ne zaman başlıyor?

AFRİKA SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK 2023?

Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde görüldüğü bilinmekte olan Afrika sıcaklarının etkisinin artıracağı ve rekor sıcaklıklara sebep olacağına dair araştırmalar bildirilmişti. Ayrıca 2024 yılının dünyanın en sıcak yılı olması da bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından Afrika sıcaklarına ilişkin yapılan açıklamada tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi. 45-50 derece sıcaklıkların görülmesi muhtemel olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların yükseleceğini görmek ihtimal dahilinde yer alıyor.