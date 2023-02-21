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Afrika Prensi kim? Afrika Prensi gerçek mi?

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Afrika Prensi kim? Afrika Prensi gerçek mi?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Peki, Afrika Prensi kim? Afrika Prensi gerçek mi?

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Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi hakkındaki sözleriyle tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Afrika Prensi kim? Afrika Prensi gerçek mi?

AFRİKA PRENSİ KİM?

Başkan Savaş, yaptığı paylaşımda Afrika prensi dediği Freedom Jacob Ceasar ile bir araya geldiğini belirterek "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

O KİŞİ GANALI BİR EMLAK KRALI

Ancak kısa sürede büyük yankı uyandıran paylaşıma konu olan kişinin Ganalı bir sosyal medya fenomeni ve emlak kralı olduğu ortaya çıktı. Fenomenin resmi Instagram hesabına göz atıldığında profilinde kendisini "Girişimci" olarak tanıttığı göze çarpıyor.

Afrika Prensi kim? Afrika Prensi gerçek mi?

Afrika Prensi kim? Afrika Prensi gerçek mi?

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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