Afrika'nın bilinmeyen turizm destinasyonu: Morityus Adası

Berrak turkuaz rengi suları, bembeyaz kumları, yemyeşil dağları, şelaleleri ve tropikal iklimiyle Hint Okyanusu'nun egzotik adası Morityus ( Mauritius ) keşfedilmeyi bekliyor.

Hint Okyanusu'nda bulunan küçük ada ülkesi, Türkiye'de Morityus, dünyada ise Mauritius adıyla biliniyor.

Kara sınırı bulunmayan Morityus'un komşuları arasında yine ada ülkeleri Madagaskar, Komor, Şeyseller ve Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adaları yer alıyor. Afrika'nın 2 bin, Madagaskar'ın 890 kilometre doğusunda yer alan ülke Morityus, Rodrigues, Agalega, Cargados Carajos adalarından oluşuyor.

Adı, Hollandalıların 1598'de adayı ele geçirmesinden sonra ülkelerinin önde gelen yöneticisi Prens Maurice de Nassau'dan geliyor.

İlk Arap denizciler keşfetti

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre adayı ilk Arap denizciler keşfetti. Morityus'daki bazı yerlerin halen Medine, Moha ve Yemen gibi isimler taşıması Müslümanların burada çok erken dönemlerdeki varlığına işaret ediyor.

Morityus'a Portekizliler, ilk defa 1498'de Vasco da Gama öncülüğünde geldi. Portekizlilerden sonra 1516 yılında adayı ele geçiren Hollandalılar, Hindistan deniz yolu üzerindeki Morityus'u uzunca bir süre erzak ve malzeme temin üssü olarak kullandı. Adaya ülkelerinin şeker ihtiyacı ve rom içkisi üretimi için şeker kamışı eken Hollandalılar, burayı iklim şartları nedeniyle 1710 yılında terk etmek zorunda kaldı. Adayı 1715 yılında Fransızlar ele geçirdi ve adı ile de France olarak değiştirildi.

İngilizler ve Fransızlar arasında yapılan savaşta Morityus Adası 1814'te Paris Antlaşmasıyla İngilizlerin eline geçti. Hindistan deniz yolu üzerinde önemli bir üs olan ada, 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Avrupalılar için önemini kaybetti. 1967'de yapılan referandumda Morityus, İngiltere'den ayrıldı ve 12 Mart 1968'de bağımsız devlet oldu.

Türkiye ile ilişkileri Osmanlı'ya dayanıyor

Morityuslu tarihçi Assad Bhuglah'ın "18. ve 19. Yüzyılda Morityus'un Öncü Hint Gemicileri ve Gassy Sobdar" başlıklı kitabına göre bu ülke ile ilişkiler, Sultan Abdülaziz'in 1865'te kaftan ve Kur'an-ı Kerim gönderdiği İmam Sobdar'a "Osmanlı'nın Morityus'daki dini temsilcisi" unvanının verilmesiyle başladı.

Bölge Müslümanlarının 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilişki kurduğu, hatta Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında yardım gönderdiği de biliniyor.

Türkiye'nin başkent Port Louis'de fahri konsolosluğu bulunuyor. Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, Türkiye ile yakın ilişki kurmak ve Türkiye'nin diplomatik varlığını geliştirerek adada büyükelçilik açmasını istiyor.

Dodo kuşunun anavatanı

Kum sahilleri, görkemli ağaçları ve misafirperver halkıyla dikkati çeken adanın yüz ölçümü 2 bin 40 kilometre. Adanın başkenti, Afrika kıtasında Johannesburg'dan sonra ikinci önemli liman kenti Port Louis. Diğer önemli şehirleri ise Beau Bassin-Rose Hill ve Vascoas-Phoenix.

Endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapan ve nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı olan Morityus, son yıllarda yapılan yatırımlar, artan otel sayısı, altyapı ve üstyapı çalışmaları, politik istikrara sahip olması ile başta THY olmak üzere yeni havayolları şirketlerinin de ülkeye sefer başlatmasıyla turizm sektöründe önemli bir yer edinmeye başladı.

Gelen turist sayısı ülke nüfusunu geçti

Morityus Turizm Bakanlığının verilerine göre, plajları ve turkuaz rengi deniziyle ünlü adaya gelen turist sayısı 2019'da ülkenin nüfusunu aşarak yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi oldu.

Ada ülkesini başta Fransa, İngiltere ve Almanya'dan gelenler olmak üzere tüm Avrupa'dan turistler tercih ediyor. Ülke Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını 2020 yılında turizme kapatsa da 1 Ekim 2021'de yeniden turist ağırlamaya başladı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişi, küçük ada ülkesini ziyaret etti.

Ülkede çalışan nüfusun dörtte birine istihdam sağlayan turizm sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor.

THY ile 9 saatte ulaşılıyor

İstanbul'dan Morityus'a THY'nin 9 saatlik direkt uçuşuyla ulaşmak mümkün. Küçük ada ülkesinde gezip görülebilecek çok sayıda yer bulunuyor.

Bunların başında Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanik Bahçesi, 1892 yılında kurulan çay fabrikası, Trou aux Biches Beach plajı, adanın en büyük koyu Gran Baie, erozyon sonucu oluşmuş 7 renkli Terresdes Sept Couleurs arazisi ve Hindularca kutsal kabul edilen Grand Bassin Tapınağı bunlardan sadece birkaçı.

Dünyanın en iyi balayı adalarından ve en iyi dalış noktalarından biri kabul edilen, prestijli golf turnuvalarının yapılacağı bölgelerden biri haline gelen at yarışlarıyla ünlü Morityus, doğal güzellikleriyle Unesco Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Hinduizm'in en yaygın olduğu tek Afrika ülkesi

Morityus, Afrika kıtasının doğu kıyısında bulunmasına karşın nüfus, din, alt ve üstyapı yatırımları, gelişmiş eğitim ve ekonomisiyle bir Afrika ülkesinden çok Asya ülkesini andırıyor. Coğrafi konumu ve yüzyıllar süren sömürge yönetimi nedeniyle Morityus'un halkı etnik gruplar, kültür, dil ve din bakımından son derece çeşitli.

Morityus, Hinduizm'in en yaygın olduğu tek Afrika ülkesi. Halk çoğunlukla Asya, Afrika ve Avrupa kökenlilerden oluşuyor. Ülke nüfusunun üçte ikisi İngilizlerin Hindistan'dan çalıştırmak için getirdiği kişilerden oluşuyor. Nüfusun geri kalanı ise Kreol olarak adlandırılan ve Afrika ile Madagaskar köleleri ile Avrupalıların karışımıyla ortaya çıkan gruplar. Ülke genelinde yüzde 2 civarında Çin kökenli bulunuyor. Beyaz Avrupalıların oranı ise yüzde 1'den daha az.

Ada nüfusunun yüzde 50'ye yakını Hindu, yüzde 32,7'si Hristiyan ve yüzde 17,3'ü Müslüman.

"Güvenlik ve lüks ülke turizmimizin en önemli değerleri"

Morityus Turizm Direktörü Arvind Bundhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin 1 Ekim 2021'den itibaren sınırlarını yeniden turistlere açtığını söyledi.

Başarılı bir aşı kampanyası yürüttüklerini anlatan Bundhun, "Ekimden şubata kadar 280 bine yakın, dünyanın her yerinden turist ağırladık. Çok az Kovid-19 pozitif vakamız var bugünlerde. Ne hastaneye kaldırılan ne de ölüm vakalarının yaşandığının altını çizmek isterim. Güvenlik ve lüks ülke turizmimizin en önemli değerleri." dedi.

"Tüm yıl turizm sezonu demek mümkün"

Ülkedeki en büyük otel zinciri Shandrani Beachcomber Resort and Spa'nın Genel Müdürü Rico Paoletti de dünyanın neredeyse her ülkesinden insanların Morityus'u ziyaret ettiğini belirtti.

Ada ülkesinin özellikle Avrupalılarca tercih edilen çok önemli bir turistik destinasyon olduğuna işaret eden Paoletti, şöyle konuştu:

"Morityus, tropikal bir ada olduğu için tüm yıl turizm sezonu demek mümkün. Kışın bile sıcaklık 25-27 derece arasında. Kış sezonumuz olan haziran ve eylül arasındaki dönem çok iyidir. Sıcak sezon dediğimiz ekim ve şubat sonuna kadar devam dönemde sıcaklık biraz daha yüksek, 36-37 derece arasında olur ve nem oranı daha yüksek. Bu dönemde turistler çok yoğun gelir."