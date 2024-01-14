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Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak?

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2023 Afrika Uluslar Kupası birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve konu hakkında Afrika Kupası nerede oynanacak? Sorusu araştırma konusu oluyor. Peki, Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak?

Afrika Kupası nerede oynanacak? Sorusu, 2023 Afrika Uluslar Kupası hakkında merak edilenler arasında üst sıralarda yer alıyor. Turnuva, 5 kentte bulunan toplam 6 statta oynanacak ve 52 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Afrika Uluslar Kupası hakkında merak edilenleri bu yazımız içerisinde ele aldık. Peki, Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak?

AFRİKA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan 2023 Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Mısır'ın 7 kezle en çok şampiyonluk yaşayan ülke olduğu turnuvada, Fildişi Sahili 1984'ten sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak. 24 takımın mücadele edeceği organizasyonda, gruplarda ilk iki sırayı alan ekipler direkt olarak tur atlayacak, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselecek. Şampiyon takım, 7 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik

C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya

D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola

E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya.

Emir Ceran
Emir Ceran
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