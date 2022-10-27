Afrika'da Katarakt Gibi Hastalıklar Tedavi Edilebilir

Yapılan araştırmalar; temiz suya erişimin ve gıda yetersizliğinin salgın hastalıklara neden olan iki önemli etken olduğunu gösteriyor. Nüfus artışı ve kuraklık artışının neden olduğu bu tür durumlar, her yıl çok fazla insanın yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Yine konu ile ilgili yapılan araştırmalar, bu hastalıklardan bazılarının tedavi edilebilir hastalıklar olduğunu gözler önüne seriyor. İshal, sıtma; tedavi edilebilen hastalıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra katarakt gibi sağlık sorunlarının da tedavisi mümkün.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, " Afrika'da görülen hastalıkların bazılarını tedavi etmek mümkün olsa da kıtada sağlık ekipmanları, sağlık çalışanları ve hastane konusunda yetersizlikler mevcut. Bu durum, insanların tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Bu tür durumları düşündüğümüzde insanlara yardım eli uzatmamızın ne denli önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Örneğin katarakt hastalığı, tedavi edilebilir bir hastalık. Fakat sağlık ekipmanları ve sağlık çalışanları yetersiz olduğu için katarakt sorunu yeterince tedavi edilemeyebiliyor. Biz de Afrika halkına ücretsiz katarakt tedavisi sunmaya çalışıyoruz." ifadelerinde bulundu.

İshal, AIDS, Sıtma; Afrika'da Başlıca Görülen Hastalıklar

Afrika'da özellikle temiz suya erişim sorunu ve gıda yetersizliği nedeniyle görülmekte olan hastalıkların oldukça fazla olduğunu çeşitli araştırmalar ile anlamak mümkün. Tüm dünyadaki AIDS vakalarının %60'ı Afrika'da görülüyor. Tüm dünyadaki ishal vakalarının %42'si de Afrika'da görülüyor. Özellikle ishal, tedavi edilebilir hastalıklardan bir tanesi. Her ne kadar tedavi edilmesi mümkün olsa da Afrika'daki sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarının yetersizliği, uzun süredir pek çok insanın bu tür hastalıklar nedeniyle yaşamanı kaybetmesine neden oluyor.

Afrika'da Sağlık Ekipmanı ve Sağlık Çalışanı Eksikliği Görülüyor

Özellikle Afrika'ya sağlık hizmetleri ulaştıran Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, hastaların katarakt tedavilerini gerçekleştiriyor. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, "Afrika'da sağlık ekipmanının yanı sıra sağlık çalışan ve sağlık kurumu noktasında da eksiklikler görülüyor. Afrika'da nüfusun artmasıyla birlikte daha çok insanın temiz su ve gıda temini konusunda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bu ise çeşitli hastalıkların ön plana çıkmasına neden oluyor. Daha çok insana yardım elimizi uzatabilirsek Afrika halkının insani şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabiliriz. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum." ifadeleriyle konu hakkındaki düşüncelerini belirtti.