Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Safraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sevgili mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü çiftin ilişkileri merak konusu oldu. Peki, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Yalı Çapkını Afra ve Mert birlikte mi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündemde olan Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sonunda belgelendi. Yalı Çapkını dizisiyle adlarından söz ettiren ünlü çiftin ilişkisi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Afra ve Mert birlikte mi sorusu araştırılmaktadır. Peki, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Yalı Çapkını Afra ve Mert birlikte mi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde...

İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR SEVGİLİ Mİ?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Safraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tatil için gittikleri Göcek'te denizde öpüşürken görüntülendi. İkili daha önce aşk yaşadıklarına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu.