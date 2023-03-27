4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile 5 senedir birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ayrılan Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin sevenleri ise arama motorlarında Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy sevgili mi? Afra Saraçoğlu sevgilisi kim? sorularını araştırdı.

Uzun yıldır aşk yaşadıkları sevgililerinden ayrılan ve daha önce Yeşilçam dizisinde birlikte rol alan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorlarında ise ikili hakkında merak edilenler araştırıldı. Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy sevgili mi? Afra Saraçoğlu sevgilisi kim?

AFRA SARAÇOĞLU İLE ÇAĞATAY ULUSOY SEVGİLİ Mİ?

Daha önce BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde iki sevgiliyi oynayan 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy ile 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi. İkilinin Beylerbeyi'nde birlikte görüldükleri de konuşulanlar arasında. Çift, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklama yapmadı.

Daha önce İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, ve Kardeş Çocukları dizisindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde başrol oynuyor.