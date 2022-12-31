2018'den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimiyetinden rahatsız olduğu ileri sürülen Yazıcıoğlu'nun da Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Peki, Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu neden ayrıldı?

Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından Saraçoğlu ile aşk dolu karelerini silmesinin üzerine Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı? Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu neden ayrıldı? soruları merak edildi.

AFRA SARAÇOĞLU MERT YAZICIOĞLU AYRILDI MI?

Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti. Ayrılıktan sonra ilk hamle Yazıcıoğlu'ndan geldi. Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile fotoğraflarını Instagram'dan yavaş yavaş silmeye başladı.

AFRA SARAÇOĞLU MERT YAZICIOĞLU NEDEN AYRILDI?

Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haklarında çıkan 3. kişi iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" dedi. Haklarında çıkan iddialara daha fazla sessiz kalamayan Afra Saraçoğlu, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem ayrılık iddiasını doğruladı hem de 3. kişi iddiasını yalanladı. Ayrılık kararını dostça aldıklarını söyleyen Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."